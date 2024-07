Droga | operazione Gdf su asse Roma-Pescara cinque arresti e tre obblighi di dimora

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) (Nova) – Listino prezzi e foto della merce per la vendita di sostanze stupefacenti tramite i social. Sonoi trafficanti arrestati e tre glidieseguiti per aver gestito un giro di spaccio con ordinazioni online e consegne sull’. I provvedimenti restrittivi, emanati a seguito di indagini effettuate con il coordinamento nella direzione tra la Procura presso il Tribunale die la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, sono stati eseguiti dalle fiamme gialle del comando provinciale di, con l’ausilio dei mezzi aerei del Reparto operativo aeronavale del capoluogo adriatico, sin dalle prime luci dell’alba. Le investigazioni, partite nel 2022, hanno permesso di ricostruire i movimenti della rete di spacciatori che, coordinata dalla regia di un unico nucleo familiare, aveva messo in piedi un lucroso mercato online di prevendita della