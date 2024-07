Decibel Open Air 2024 la line up completa nuova location per il festival dance

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Laupdeldi musica elettronicaAir che nelsi sposta da Firenze a Castelfranco Emilia Uno deidi musica elettronica più importanti a livello internazionale, ilAir – evento diEventi in partnership con Vivo Concerti, Unipol Arena e Studio’s – annuncia la full-up dell’edizione, che si terrà il 7 e 8 settembre a Castelfranco Emilia (Mo), Bosco Albergati. Tanti i nomi che si aggiungono agli artisti già annunciati: da Charlotte De Witte a okgiorgio fino ad arrivare ad Alexander Robotnik, ilAir si conferma come uno degli eventi musicali imperdibili a chiusura dell’estate con giornate uniche, durante le quali si esibiranno alcuni degli artisti nazionali e internazionali più interessanti della scena musicale elettronica e non solo.