Dark Souls – Redemption 1 – Un esordio convincente

(Di martedì 2 luglio 2024) Tornare a respirare le atmosfere disignifica per molti di noi tornare bambini. Quando dunque abbiamo appreso che J-POP Manga avrebbe portato in Italia praticamente in contemporanea con la Francia, scritto dal francese Julien Blondel con ai disegni di Shonen, l’emozione è stata tanta. Saranno state rispettate le nostre aspettative? Scopriamolo insieme in questa recensione!– Julien Blondel e Shonen; J-POP MangaLa caduta dell’Uomo Le ceneri morenti di un falò illuminano un mondo devastato dopo la caduta dei draghi. Una donna, riportata in vita da un misterioso marchio, emerge da un profondo sonno senza alcun ricordo del proprio passato. In questo universo irriconoscibile e oscuro, viene inseguita senza sosta dalla temibile Gilda dei Custodi delle Scaglie.