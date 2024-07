Correggio arrestato per i maltrattamenti alla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024)(Reggio Emilia), 2 luglio 2024 - I carabinieri della caserma dihannoun uomo di 55 anni accusato diin famiglia e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, ovviamente in un domicilio distante d, vittima ormai da un paio d’anni del comportamento del marito, spesso minaccioso e offensivo, a casa ubriaco dopo il lavoro, arrivando anche a spinte, calci, pugni, schiaffi, tirate di capelli, continui messaggi di morte. E in un caso, dopo la minaccia di morte con la confessione di avere “un ferro” in auto, i carabinieri erano subito intervenuti e avevano effettivamente rinvenuto una chiave inglese in acciaio, poi sequestrata. E’ stato disposto anche il braccialetto elettronico per controllare l’indagato.