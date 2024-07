Confiteor è un romanzo di formazione e confessione tra amarcord e ricomposizioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Ci sono libri che lasciano un’impronta duratura in chi vi si accosta. E tanto più suscitano interesse, quanto più palpitano della vita dell’autore, quanto più aprono finestre su un’intimità altrimenti ignota, quanto più riducono, in questo modo, le barriere d’estraneità con il lettore. Fra i molti pubblicati nella primavera appena trascorsa uno, più di tutti, è subito apparso tale. Si tratta di “” (Piemme, aprile 2024, pp. 336, euro venti), memoriale di una penna raffinata e arguta quale Piergiorgio Paterlini, fresco del settantesimo compleanno, è e sa di essere. Insomma, parafrasando il plautino nomen atque omen, un titolo un destino. Sbaglierebbe però chi pensasse di trovarsi di fronte a un’autobiografia. Per capire cos’è “”, possono aiutare le parole che Paul Auster, il geniale autore della “Trilogia di New York” recentemente scomparso, disse a David Grossman: «I miei libri biografici non sono autobiografie.