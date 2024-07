Con l’attività estrattiva sottomarina stiamo raschiando il fondale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nel gennaio scorso il Parlamento di Oslo ha votato per autorizzare l’apertura di alcune porzioni del mare al largo della Norvegia all’esplorazione mineraria dei fondali, una scelta che riflette la crescente domanda internazionale dei metalli necessari per la costruzione delle batterie per i veicoli elettrici. Questa decisione spiana la strada ai cercatori di giacimenti nei fondali marini tra la Norvegia e la Groenlandia, e soprattutto a Nord del Circolo Polare Artico, in aree che ricadono sotto la giurisdizione norvegese. Le proposte di esplorazione mineraria sia in acque internazionali sia nelle aree costiere come quelle al largo della Norvegia, incontrano l’opposizione degli ambientalisti, che sostengono che non si possa autorizzare l’estrazione dal momento che non sappiamo abbastanza sulla vita in fondo al mare.