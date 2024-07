Clelia Ditano a che ora è morta? Perizia sull’ascensore attesa per l’autopsia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Fasano (Brindisi), 2 luglio 2024 – A che ora è? La 25enne di Fasano (Brindisi) è precipitata per almeno 10 metri nel vano ascensore, la porta al quarto piano si è aperta ma la cabina non c’era. Lunedì mattina è stata ritrovata al primo, il cadavere della ragazza sul tetto. A che ora è? Saràa chiarire l’orario della morte. L’ipotesi degli investigatori al momento è chesia rientrata a casa verso mezzanotte per lasciare la borsa e altri effetti personali. Un passaggio ricostruito grazie alla testimonianza del padre Giuseppe, lo stesso che ha dato l’allarme all’alba di lunedì. L’uomo, andando a dormire, ha visto la borsa della figlia e si è tranquillizzato.infatti era solita intrattenersi con le amiche dopo aver lasciato a casa gli effetti personali.