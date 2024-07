Chi è Viktorija la figlia di Sinisa Mihajlovi?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024)è la primadi?, nata dal lungo e intenso amore con Arianna Rapaccioni. La scomparsa dell’allenatore ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di questa giovane donna, animata da una grande passione per la moda e rimasta sempre con i piedi per terra, nonostante il cognome famoso e una vita inevitabilmente esposta al gossip.vanta una partecipazione televisiva “importante” all’Isola dei Famosi, nel cast insieme alla sorella Virginia, mentre dal 2023 ha iniziato a collaborare con Maria De Filippi.?, influencer e appassionata di moda Occhi verdi e lunghi capelli biondi,? è nata a Roma il 19 febbraio 1997, prima di cinque fratelli. Il padree la madre Arianna, infatti, hanno dato alla luce Virginia, Miroslav, Dushan e in ultimo Nicholas.