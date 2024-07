Charles Leclerc primo ambassador globale di Peroni Nastro Azzurro 0 0%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024)diventa ildi0.0%. Il pilota della Ferrari sarà protagonista di una serie di contenuti social previsti per questa estate, ambientati sul Lago di Como, per celebrare la filosofia del marchio “Vivi Ogni Momento”. Una partnership pluriennale, come spiegato dal celebre marchio di birra italiana, per rappresentare il significato di vivere ogni momento in perfetto stile italiano. “Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi la nostra nuova partnershipcon. Stimato pilota della Scuderia Ferrari HP e simbolo culturale di stile innato, è un partner perfetto per0.0% e siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella nostra famiglia“, le parole di Paolo Lanzarotti, amministratore delegato di Asahi Europe & International.