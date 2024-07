Cardano al Campo ricorda Laura Prati la sindaca uccisa a colpi di pistola 11 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)al(Varese) – Stamattina aalla commemorazione del tragico 2 luglio 2013 quando, allora sindaco, fu ferita gravemente daidiesplosi in municipio dall’ex agente di Polizia Locale Giuseppe Pegoraro che ferì anche il vicesindaco Costantino Iametti.morì venti giorni più tardi in ospedale a Varese. Un giorno drammatico che resterà per sempre nella memoria collettiva della comunità cardanese come il ricordo di, un esempio di dedizione al bene comune. Stamattina accanto ai familiari, il neosindaco diLorenzo Aspesi, con amministratori, autorità civili e militari, sindaci dei comuni del territorio, cittadini. Presenti i giovanissimi componenti del Consiglio comunale dei ragazzi.