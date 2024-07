Campione del calcio ma anche di eleganza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024)quest’anno Wimbledon si conferma non solo il tempio del tennis mondiale maquello dello stile. Perché non sarà certo il Royal Ascot, ma i vip che dalle tribune assistono ai match sfoggiano i look più eleganti della stagione. A partire da quello di un’icona di stile, David Beckham. Che, elegantissimo, ha assistito assieme alla mamma Sandra all’incontro tra Carlos Alcaraz e l’estone Mark Lajal (partita vinta lo spagnolo per 7-6 7-5 6-2) dal Royal Box, proprio nella parte centrale dell’arena. Wimbledon al via: tifosi in coda per i biglietti, Sinner e Alcaraz favoriti, Murray sogna l’ultima volta X Leggi› La principessa Kate Middleton (forse) a Wimbledon per consegnare la coppa al vincitore David Beckham a Wimbledon E ovviamente ad attrarre gli sguardi è stato non solo il match, che pure ha offerto emozioni, quanto il look in pieno stile estivo della 49enne ex stella del(che in carriera ha totalizzato 729 presenze e 129 goal).