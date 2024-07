Bronzetti-Fernandez oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Luciaaffronterà Leylahal primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Sfida difficile per Lucia, che parte con gli sfavori del pronostico contro la n°30 del seeding. L’ex finalista degli US Open ha giocato bene sull’erba quest’anno, con i quarti a Birmingham e un buon torneo giocato a Eastbourne in cui ha battuto anche giocatrici di alto livello quali Krejcikova e soprattutto Keys. Per Lucia un paio di vittorie, contro Frech e Korpatsch, e altrettante sconfitte contro Potapova e Vekic. L’azzurra ha avuto una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi, ma dai Championships ha dichiarato di sentirsi in buone condizioni e che il lavoro svolto duranto l’anno prima o poi darà i suoi frutti.