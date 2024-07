Basket Mondiali U17 | l’Italia batte la Nuova Zelanda 95-69 nell’ultima partita del girone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024)chiude la fase a gironi deiU17 2024 dicon una bella vittoria per 95-69 contro la. Si tratta del primo successo per i ragazzi di coach Mangone, che nelle prime due giornate avevano raccolto altrettante sconfitte di misura, prima contro l’Argentina, dopo aver comandato il risultato per 37 minuti, e poi contro la Turchia, con un margine ridotto ma che gli Azzurrini non sono mai riusciti a colmare. Vittoria, quindi, meritata per quanto visto fin qui, anche se non cambia la situazione di classifica del, che ha chiuso all’ultimo posto il Gruppo C. La formula deiU17 diprevede che tutte le squadre passino agli ottavi di finale, ma il quarto posto complica la vita al, che affronterà la prima del Gruppo D, ovvero l’Australia, mercoledì 3 luglio alle 16:30.