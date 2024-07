Antisemitismo Filippo Sensi attacca Piantedosi | Persa occasione per stare zitto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Non si placano le polemiche dopo le frasi sull’del Ministro degli Interni Matteorilasciate in una intervista televisiva La recente inchiesta condotta dal portale Fanpage.it sull’attività interna da parte di alcuni militanti di Gioventù Nazionale, ha indubbiamente creato un vero e proprio caso politico che ha portato anche a dimissioni eccellenti, ma allo stesso tempo ha visto la replica di più di un esponente del centrodestra. L’ultima intervista del Ministroinoltre non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco di una polemica che non sembra avere fine. E’ polemica sulle parole del ministro– Notizie.com – Ansa foto “Il vero pericolo è rappresentato dall’che a volte si manifesta nelle manifestazioni nelle piazze italiane”, queste le parole del Ministro degli Interni, intervenuto a Sky Tg24 che hanno scatenato la bufera politica.