Abbiamo un annuncio per voi Uomini e Donne Ida e Gemma si rifanno vive insieme

(Di martedì 2 luglio 2024) Per giorni, anzi settimane, Ida Platano eGalgani avevano scatenato la preoccupazione dei fan in quanto sembrava fossero letteralmente scomparse dai social. SeGalgani è sempre più serena e in disparte al’altra ha vissuto un trono fallimentare. Sono tornate, l’a sorpresa. Grandissima festa online. Finalmente gli affezionati e fedelissimi telespettatori diover si sono potuti tranquillizzare per quanto riguarda il periodo d’assenza web diGalgani e Ida Platano che hanno dato loro notizie. E che notizie. Bellissime e raggianti, i loro fan hanno accolto il loro. Sono ormai diversi anni che la dama torinese, l’icona indiscussa della parte over die dal primo giorno in cui è stata inaugurata, e la siciliana trapiantata a Brescia sono grandissime amiche.