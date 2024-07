VIDEO | Will Ospreay quasi in lacrime dopo la sconfitta di Forbidden Door

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ieri notte a, “Swerve” Strickland esi sono dati battaglia nel main event della serata valido per l’AEW World Title. Il match è stato molto combattuto, conche è andato vicino alla vittoria. L’inglese ha avuto l’occasione per strappare la cintura al rivale quando Don Callis gli ha passato in mano un cacciavite decidendo, però, di non farne uso. Strickland, alla fine, ha portato a casa la vittoria colpendo l’avversario con la sua House Calls. La frustrazione diè uscito sconfitto dal main event di. Circolano ora in rete alcune immagini, immediatamente successive al match, in cui si può vedere l’Aerial Assassin visibilmente rammaricato,in. A consolarlo Kyle Fletcher che lo ha riaccompagnato nel backstage.