Traffico Roma del 01-07-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 1 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale in leggero aumento sul Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Laurentina via Appia ricordiamo che sulla tangenziale est è chiusa in direzione del Foro Italico uscita Casilina in direzione di via del Pigneto mentre da oggi chiuso l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni via Vigna Clara lavori in via Luigi Bodio con divieto di transito in via Bonaldo Stringher in direzione di Corso di Francia sempre in tema di lavori fino al 3 luglio e fascia oraria 20 26 sulla tangenziale est chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione in direzione di San Giovanni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito