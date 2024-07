Sos ondate di calore Lavoratori edili a rischio | Possibile attivare la cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il caldo ha controindicazioni sulla salute non soltanto per le persone fragili, ma anche per chi, come gli operatori, debbono lavorare all’aria aperta quando la colonnina di mercurio schizza troppo in alto. Un problema sul quale pone l’attenzione Stefano Tesi, responsabile Filca-Cisl Toscana territorio di Prato. "Torna l’estate e torna il problema delle alte temperature, che ormai da anni si assestano ben al di sopra della media stagionale – dice –. Idell’zia sono tra le categorie più acolpi diperché esposti ad alte temperature per molte ore del giorno". Tesi ricorda che se "è prassi diffusa il ricorso, da parte delle aziende, allaper pioggia" non lo è altrettanto per il caldo per il quale "non se ne fa frequente uso".