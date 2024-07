Prima di comprare casa all’asta devi prestare attenzione | le regole fondamentali per evitare rischi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024)unapuò essere un’operazione molto conveniente. Ma non dimenticate che è anche un’operazione molto delicata Conveniente. E, se vogliamo, anche emozionante.unapuò essere un ottimo investimento, perché si possono fare grandi affari. Non solo, volete mettere il brivido della competizione? Tutto vero. Ma è altrettanto vero essere preparati, perché una procedura del genere non è un gioco. Ecco qualche consiglio preparatorio.: un’operazione conveniente, ma delicata – (cityrumors.it)Le case che vengono messesono generalmente frutto di sequestri e pignoramenti, che vengono rivenduti dallo Stato per fare cassa. A volte a prezzi (almeno quelli di partenza) molto convenienti.