Portogallo-Slovenia Cristiano Ronaldo a caccia dei quarti | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildiaffronta lanella sfida valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. Da qui verrà fuori l’avversario aidella Francia di Thuram e Pavard che si è qualificata battendo il Belgio di Lukaku. Di seguito leVERSO I– Ildisi appresta a scendere in campo contro lanel match in programma alle ore 21 e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024: la vincente andrà ad affrontare la Francia di Marcus Thuram e Benjamin Pavard che ha staccato il pass battendo fortunosamente il Belgio dell’ex Inter Romelu Lukaku. CONFERME – Intanto sono state rese note ledi: il Commissario Tecnico del, Roberto Martinez, conferma il milanista Leao nel tridente completato da, aancora del primo gol, e Bernardo Silva.