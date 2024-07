Perché il cielo blu spiegato semplice

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilè blu per una questione fisica, legata alla diffusione luce. La luce del Sole, infatti, è composta da onde elettromagnetiche. In un range che va dall’infrarosso all’ultravioletto, fino allo spettro della luce visibile, detta luce bianca. Sì, proprio quella che, secondo la vulgata, contiene in sé tutti i colori dell’arcobaleno. Quando i raggi solari arrivano nell’atmosfera la luce reagisce in maniera peculiare ai gas dell’aria. Le molecole, specialmente quelle di ossigeno e azoto, assorbono l’energia di tutte le onde elettromagnetiche della luce. Solo quelle blu, però, le fanno oscillare in maniera più rilevante. Tanto da produrre a loro volta luce blu, che viene diffusa in modo omogeneo. Eccovediamo ilblu. Non è blu di per sé, ma è l’interazione tra luce, onde elettromagnetiche e atmosfera a colorarlo di blu.