Meloni | Anche in Francia cadono le vecchie barriere Demonizzare chi non vota per le sinistre è un trucco che non funziona più

(Di lunedì 1 luglio 2024) La reazione era in qualche modo attesa,per una lettura per così dire “continentale” sull’andamento delle destre in Europa. E puntualmente è arrivata, a ne24 ore dalla chiusura delle urne del primo turno delle legislative francesi. Giorgiafesteggia il vantaggio del Rassemblement national di Marine Le Pen (prima forza con oltre il 33%) e, soprattutto, la fine dell’isolamento politico dell’estrema destra francese, appoggiata dall’ex leader dei Repubblicani Éric Ciotti (che per questo è stato espulso dal suo partito). “Ho sempre auspicatoa livello europeo che venissero meno letra le forze alternative alla sinistra e mi pare cheinsi stia andando in questa direzione. Per la prima volta il partito di Le Pen ha avuto degli alleati già dal primo turno e per la prima volta mi pare chei Républicain siano orientati a non partecipare al cosiddetto “fronte repubblicano”.