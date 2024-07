Macron intellighenzia senza popolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Potrebbe essere proprio la troppa intelligenza a fregare, in questa sua narcisistica ed esagerata rincorsa al Fronte Repubblicano contro la destra. Marine Le Pen, conscia di due sconfitte, proprio contro, e memore delle orgogliose disfatte del padre, incita alla prudenza. Il sistema elettorale francese è foriero di tecnicalità, ma i sentimenti dei simpatizzanti dei partiti, il volere popolare, spesso sfugge a chi ha vissuto tra Sciences Po e l’ENA, la super scuola delle élite francesi. Forse si dovrebbe ritornare alla Sorbona che fu culla dei movimenti giovanili in Europa, dove è nato il ’68, e dove la cultura incontrava ile le sue tensioni. Ma apiace l’azzardo, in questo è emule di un più noto francese di origine Corsa sepolto a Parigi con le sue insegne.