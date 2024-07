Lotta alle zanzare Rossi e Camiciottoli incalzano la giunta di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 01 luglio 2024 – I capigruppo consiliari in consiglio comunale Fabiodi Avanti-Europa Verde e Cristinadi Impegno Comune hanno presentato una interpellanza allaper avere chiarimenti in merito allaattiva e alla campagna contro la proliferazione della. I due esponenti dell'opposizione hanno sottolineato che sempre più cittadini manifestano il proprio disagio e disappunto rispetto al proliferare di questi insetti che rendono poco vivibili tanti luoghi. "Ci hanno poi segnalato che, a loro parere, non sono state effettuate le necessarie ed opportune azioni di contrasto, in quanto nei mesi scorsi non hanno percepito l’esecuzione delle classiche attività - hanno aggiunto- Come è possibile rilevare anche da una rapida ricognizione sul web, i comuni che intendono garantire una decorosa vivibilità ai cittadini, con l’arrivo della primavera, danno il via alla campagna per prevenire la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre a tutela della salute delle persone.