LIVE Berrettini-Fucsovics Wimbledon 2024 in DIRETTA | in corso il match precedente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3°DALLE 14.00) 12.42 Maria Sakkari ha conquistato il primo set per 6-3 nella sfida con McCarteny Kessler. Al termine di quest’incontro entreranno in campo Matteoe Marton. 12.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoe Marton, partita valevole per il primo turno di. Il finalista dell’edizione 2021 fa l’esordio sul campo 12 contro l’ostico ungherese. Il vincente di quest’incontro affronterà uno tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann.