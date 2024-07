LIVE Berrettini-Fucsovics 7-6 6-2 3-6 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | si riparte dopo il medical time-out dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 14.00) A-40 Prima ad uscire vincente. L’ungherese ha provato a rispondere bloccando la risposta ma non ha trovato il campo. 40-40 Gran passante di, che parte in anticipo e trova il vincente con il dritto stretto. Lentoad avanzare verso la rete. A-40 Servizio ad uscire, dritto lungolinea prima e ad incrociare poi. L’azzurro non colpisce benissimo la volee di rovescio ma trova ugualmente il punto. Seconda 40-40 Ace!! È il primo da oltre un set. 40-A Si ferma in rete il dritto, che è rimasto troppo rigido sulle gambe. Seconda 40-40 Nooo. L’azzurro vanifica un’ottima prima ad uscire schiacciando troppo il dritto e spedendolo in rete.