Industria Felix | le 78 imprese più competitive di Puglia

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) - Venerdì a Acaya (Le) si è svolto il 59esimo evento: dal prossimo anno anche un'edizione dedicata ai temi ESG La provincia di Bari fa il pieno con 30 premiate, seguita da quelle di Lecce (13), Taranto (12), Foggia (11), Brindisi (8) e BAT (4): nomi e motivazioni ACAYA (LE), 1 luglio 2024 - Sono 78 lepiùdiinsignite dell'Alta onorificenza di bilancio del Premio, svoltosi venerdì 28 giugno ad Acaya (Le) all'Acaya Golf Resort. Trenta sono della provincia di Bari, 13 di Lecce, 12 di Taranto, 11 di Foggia, 8 di Brindisi e 4 della BAT. Il 59esimo evento, decima edizione della, è stato presentato dalla giornalista Maria Soave ed è stato organizzato daMagazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, prossimamente in uscita lunedì 8 luglio in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.