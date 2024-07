Il maltempo non molla l’Italia Alberi caduti e tetti scoperchiati in Friuli Allerta in 9 regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Altra giornata all’insegna di imponenti temporali al Nord, ancora con danni e allagamenti, dopo una domenica drammatica nel Nord Ovest.oggi inVenezia Giiulia. E se domani la situazione è data in miglioramento al Nord, peggio le cose andranno al Centro Sud con noveingialla. Si tratta di Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e Calabria. A Napoli, inoltre, è stata decisa anche la chiusura dei parchi, del pontile nord di Bagnoli e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Un'instabilità meteorologica che sta condizionando le scelte da parte dei turisti e che rischia di compromettere la stagione, non solo in montagna, visto che - stando ai dati del sindacato dei balneari - stanno disertando anche le spiagge, in particolare quelle di Lazio e Liguria.