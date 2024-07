Esordio trionfale di Sinner a Wimbledon | il colpo con cui fa fuori Hanfmann | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jannikbatte il tedesco Yannick, numero 110 del ranking Atp, segnando così un ottimoal torneo idi. Il 22enne altoatesino nonché numero uno del mondo si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Semifinalista lo scorso anno, ora al secondo turnosfiderà in un derby azzurro Matteo Berrettini, n.59 del ranking e finalista nell'edizione del 2021 del torneo inglese, che ha superato in quattro set l'ungherese Fucsovics. Nonostante il risultato finale, il 32enne di Karlsruhe, per la terza volta nel main draw ai ''The Championships'', ha fatto faticarepiù del previsto in quasi tre ore di gioco. "Bello giocare da numero uno del mondo - ha commentato il campione a caldo dopo la gara -.