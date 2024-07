È ufficiale rescissione improvvisa in casa Inter | c’entra la Juve!

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 luglio 2024), è durata 4 anni ma adesso è finita:inaspettata, l’exha deciso di concludere questa esperienza. La notizia è circolata con una tale rapidità che tutti, dopo pochi minuti dall’annuncio, erano già a conoscenza della. Un addio che per fortuna non sarà accompagnato da polemiche e liti, essendo arrivato, anzi, per effetto di un accordo raggiunto in modo civile ed indolore. FCnazionale Milano e Rita Guarino, allenatrice della squadra femminile, hanno deciso insieme di risolvere consensualmente il contratto che le legava l’una all’altra. Scossone inWomen: se ne va Rita Guarino (LaPresse) – Ilveggente.itE il fatto che siano rimasti in buoni rapporti è testimoniato, nel caso ci fosse bisogno di altre “prove”, dal fatto che il club ha speso delle parole bellissime per il tecnico che ha allenato per 4 anni il comparto femminile dell’