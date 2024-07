Crediti Inps e Inail | si possono compensare con i debiti | nuove regole dal 1 luglio

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 1 luglio 2024) A decorrere dal 1°2024, per rispondere all’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti, la compensazione deiin F24 è soggetta a, introdotte con la Manovra 2024, quest’ultima approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213. Il testo della legge di bilancio è stato peraltro recentemente modificato ad opera del Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39). La riforma delle compensazioni in F24 si caratterizza per una serie di disposizioni restrittive, volte a contrastare il sempre più frequente ricorso afiscali inesistenti, allo scopo di abbattere o comunque ridurre idi natura previdenziale.