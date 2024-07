Capello punta il dito contro Spalletti | È stato presuntuoso deve migliorare molto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) È un Fabiodurissimo quello che commenta la disfatta dell’Italia agli Europei di Calcio. Intervidalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Milan, Real Madrid, Juventus e Roma non risparmia critiche al collega Luciano, ct della Nazionale eliminata malamente agli ottavi di finale dalla Svizzera. “Mi sono vergognato”, dice. “Per quello che si è visto in campo, credo che la confusione l’abbia generata soprattutto nei calciatori. Nel ruolo di play hanno giocato Jorginho e poi Fagioli, ma nessuno dei due è il Lobotka del Napoli di Luciano. Hanno caratteristiche diverse”. “Io, però, peruserei un’altra parola: presunzione”, attacca frontalmente Don Fabio. “Ho avuto la sensazione che giàla Spagna il ct non abbia pensato da selezionatore, ma da allenatore di club”.