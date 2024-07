Campo 1 per il numero 1 del mondo | Sinner debutta a Wimbledon contro Hanfmann

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Con il Centrale riservato – come da tradizione – al campione uscente Alcaraz, a Janniktoccherà il1 per il suo esordio nel torneo di2024. Unparticolarmente adatto per quello che da poche settimane è iluno del– e di conseguenza del seeding – e va anche a caccia del suo titolouno sui prati londinesi. Non dovrebbe presentare alcuna insidia il match di primo turnoYannick86 delche non si è mai reso protagonista di alcun exploit su erba, superficie dove non vanta particolare esperienza. Discorso totalmente opposto per, che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale aed è reduce dal titolo vinto ad Halle. Non sorprende più di tanto neppure che i bookmakers paghino una vittoria diaddirittura 15 volte la posta in palio, visto il notevole bilancio stagionale di 38-3 di, che ha intenzione di spingersi molto avanti in quel di Londra.