Anastacia torna live in Italia | le date dei concerti 2025

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 1 luglio 2024)in. La popstar ha, infatti, annunciato il nuovo tour che farà tappa anche nel nostro paese a tre anni dall’ultimo. Quattro gli appuntamenti annunciati per la primaverain altrettanti teatri: Torino (19 marzo), Roma (22 marzo), Milano (24 marzo) e Padova (25 marzo). Parlando del tour,ha dichiarato: “Sono entusiasta dire in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale fanily. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album. Il che rende tutto questo ancora più speciale: non posso credere che siano passati 25 anni da ‘Not That Kind’, festeggeremo in puro stile. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!”. Grafica da Ufficio Stampa Le, infatti, fanno parte del tour europeo Not That Kindche festeggia lo speciale compleanno dell’omonimo album in studio.