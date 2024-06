Un posto al sole trame dall' 1 al 5 luglio 2024 | Rosa coinvolta in una rissa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 30 giugno 2024) Nuovi guai perPicariello ad Unal, come raccontano le'1 al 5. La donna, infatti, verràin una, mentre Rossella litigherà pesantemente con Michele. Ornella, invece, avrà un intenso confronto con Luca e proverà a rassicurarlo a proposito della sospensione che ha avuto a causa dell'errore gravissimo che ha commesso in ospedale. De Santis, però, sarà disperato per quello che è accaduto e per il fatto di dover lasciare il suo amatissimo lavoro. Dal canto suo, Giulia assicurerà al compagno il proprio sostegno, mentre Roberto sarà in apprensione al pensiero che il Tribunale potrebbe decidere di portargli via Tommaso. Ferri, però, vivrà un'emozione inattesa, mentre Serena si vendicherà delle gemelle, prima di esserein un'inattesa serata familiare.