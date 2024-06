Un Parco della Memoria per Christopher Thomas Luciani | Il Sindaco Masci Propone un Percorso Vita

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) Pescara - Ildi Pescara, Carlo, ha lanciato una proposta ambiziosa per trasformare l'area dove è stato commesso l'omicidio diin un luogo dedicato ai giovani. L'area, situata oltre i confini delBaden Powell e di proprietà di RFI, potrebbe diventare un "", un luogo di incontro verde per attività sportive all'aperto e gratuite. "Quell'area deve essere destinata ai nostri ragazzi," ha dichiarato, "realizzando un progetto che promuova valori sani e offrendo nuove opportunità concrete ai giovani." Ilha già avviato i contatti con RFI per discutere la trasformazione del terreno.sottolinea l'importanza di unire le forze per rispondere alle esigenze dei giovani, spesso trascurate dal mondo degli adulti.