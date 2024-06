Spalletti si deve dimettere | un’Italia in campo a casaccio e una figuraccia epocale il ct è il primo responsabile del fallimento agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha parlato di risultato “non così scandaloso”, per una delle peggiori figuracce della nostra storia. Si è preso le responsabilità della sconfitta, ma fino a un certo punto, perché accampando mille scuse non ha mai ammesso i propri errori. Non ha pronunciato le uniche parole che l’Italia del pallone si aspettava da lui: “Mi dimetto”. No, dopo la debacle con la Svizzera Lucianonon lascia, anzi raddoppia. Vedremo cosa dirà il presidente Gravina, ma il commissario tecnico non sembra affatto intenzionato a farsi da parte, già parla di futuro, di indicazioni, di tempo per costruire. Quando invece è ildi questo, dopo verranno tutti gli atri. Ci sarà tempo per le analisi sul derelitto calcio italiano, un movimento agonizzante, sommerso dai debiti, che non produce più talenti.