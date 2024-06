Riscoprire ’Macbeth’ da bendati Un’inedita esperienza sensoriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Questa sera alle 21, alla Fabbrica delle Candele di via Salinatore 30, Forlì, andrà in scena una interpretazione del tutto inedita di ‘Macbeth’, realizzata dal Teatro della Juta. L’evento è promosso dal Centro Diego Fabbri, grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi. Gli spettatori sarannoe verranno a contatto con gli eventi della tragedia shakespeariana attraverso l’udito, l’olfatto e stimoli tattili. In questo modo il pubblico si troverà immerso nelle forti emozioni di ambientazioni e atmosfere misteriose della Scozia. E’ la seconda volta che il regista Luca Zilovich utilizza questa tecnica con lo scopo di coinvolgere in maniera totale gli spettatori che, privati della vista, utilizzeranno l’immaginazione nell’inserirsi in un testo in cui la creatività abbatte le tradizionali forme teatrali.