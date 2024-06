MotoGP Jorge Martin | Felice del secondo posto Bagnaia era su un altro livello ad Assen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) In un weekend nato male e tutto in salita sin dal venerdì,può ritenersi abbastanza soddisfatto per aver ceduto solamente 8 punti ad un Francescoin stato di grazia che ha dominato in lungo e in largo facendo doppietta tra Sprint e gara nel Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondialeator resta dunque leader della generale a +10 su Pecco. “È stato un weekend difficile. Siamo partiti male, poi siamo migliorati, siamo arrivati vicino a Pecco, ma non c’era nulla che potevamo fare per raggiungerlo. Va benissimo la seconda posizione, sonocosì come sonodel mio primo podio ad, per la vittoria ci riproverò la prossima stagione“, racconta lo spagnolo del Team Pramac al termine della corsa.