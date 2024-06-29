Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 10:30 (Di sabato 29 giugno 2024) Viabilità DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 10.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE PER L’INCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FIANO-RomaNO IN DIREZIONE Roma. E SEMPRE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER MATERIALI DISPERSI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO VERSO FROSINONE. RALLENTAMENTI E CODE SULLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA A1 Roma-NAPOLI. FILE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA, PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA STRAMPELLI E VIA NETTUNENSE VERSO LATINA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 09:30 - SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 9. 20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FIANO-ROMANO IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 08:30 - 00 A CIVITEVECCHIA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSOTA IN VIA GARIBALDI NELLA FASCIA ORARIA 5-12 NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 LUGLIO 2024 DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU TARDI Servizio fornito da Astral. 30 – 18. A TIVOLI SONO IN CORSO DEI LAVORI SULLA RETE IDRICA FINO AL 2 DI AGOSTO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SA CARLO BORROMEO E IN FRANCESCO D’ASSISI NELLA FASCIA ORARIA 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 07:30 - PAOLO FUORI LE MURA, FINA A DOMENICA 30 GIUGNO VERRÀ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE UN TRATTO DI VIA OSTIENSE. VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 7. 20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, PARLIAMO DUNQUE DI EVENTI: IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI S. romadailynews
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