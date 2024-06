Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024)DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 10.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER L’INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FIANO-NO IN DIREZIONE. E SEMPRE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER MATERIALI DISPERSI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO VERSO FROSINONE. RALLENTAMENTI E CODE SULLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA A1-NAPOLI. FILE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA, PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA STRAMPELLI E VIA NETTUNENSE VERSO LATINA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.