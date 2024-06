Prima Categoria Lo Staffolo blinda la difesa con Francesco Dignani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo 18 stagioni con la Filottranese, il classe 1984 si accasa in giallorosso, dove ritrova i compagni di squadra Nicoletti Pini e Storoni, 29 giugno 2024 –è un nuovo giocatore dello. Il difensore ex Filottranese, classe 1984, rinforza la retroguardia staffolana del nuovo mister Ceccacci.ha giocato a Filottrano nelle ultime 7 stagioni, diventando un punto di riferimento della squadra. Tra l’altro nel 2018-2019 ha segnato un gol in Promozione. Del resto è un filottranese doc, una delle bandiere della società di via Gemme, 40 anni compiuti il 7 aprile, che ha giocato con la società biancorossa anche tra il 2001 e il 2014,di approdare alla Vigor Castelfidardo, dove ha militato tra il 2014 e il 2018.