Pagelle Tour de France 2024 | premio alla carriera per Bardet ma che van den Broek! Gaudu già affonda

(Di sabato 29 giugno 2024)PRIMA TAPPADERomain10: l’ha cercata, l’ha voluta questa prima maglia gi. Ci si aspettava battaglia tra gli uomini di classifica, invece è l’unico ad avere coraggio sul San Leo, andando a riprendere i fuggitivi di giornata sfruttando l’aiuto di Frank van den. Sul traguardo è quasi in lacrime: dopo che la Francia ha smesso di riporre in lui le speranze di riportare il suo Paese in trionfoGrande Boucle, si mette addosso quella maglia giche sognava: unper un talento che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Frank van den10: sepuò esultare, lo deve al lavoro di questo ragazzo che si rivela al grande pubblico. In fuga fin dal mattino, rimanesua ruota in salita patendo un po’ di fatica ma in pianura fa delle trenate pazzesche tanto da permettere al compagno di squadra di tenere quel margine minimo per poter vincere la tappa.