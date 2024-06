NonSolo Tv intervista Lorella Lauricella | Più casta e una più sensuale le mie personalità in una mostra

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 29 giugno 2024)è nata a Torino, dove ha vissuto fino all’età di 16 anni. Si è trasferita ad Imola, dove attualmente vive. La sua formazione artistica è iniziata a Bologna, dove ha frequentato per due anni il Liceo Artistico. Durante questo periodo, ha sviluppato le sue capacità creative, dedicandosi alla pittura su pietra e su vetro per diversi anni. Negli ultimi tempi, la sua espressione artistica si è concentrata sulla pittura su tela, utilizzando sia la tecnica ad olio che quella acrilica. Le sue opere sono caratterizzate da una poetica espressiva e stilistica che si distingue per l’estrema soavità e delicatezza emotiva. Questo tratto distintivo è emerso sia nella scelta dei soggetti che nel tocco leggero della pennellata, evocando un universo riflessivo e psicologico profondamente femminile.