Hamsik | Consiglierei a Kvaratskhelia di restare al Napoli ora c’è Conte e sono curioso Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) «Ogni tanto il nostro ct mi mette in campo nelle esercitazioni o nelle partitelle di allenamento. Ho smesso da un anno e la condizione è approssimativa. Però non midimenticato come si calcia in porta, di destro e di sinistro». Esordisce così Marekalladello Sport parlando della sua Slovacchia che affronterà l’Inghilterra negli ottavi di Euro 2024. Alla guida della Nazionale c’è Francesco Calzona che quest’anno non è riuscito a risollevare le sorti del. Qual è l’aspetto del lavoro di Calzona che le piace di più? «Mi piace tutto. Proprio tutto. Sa gestire benissimo il gruppo, è bravo a trasmettere alla squadra i concetti che per luifondamentali. È un grande motivatore, ma soprattutto è eccezionale dal punto di vista tattico: Calzona è un fenomeno a preparare la partita».