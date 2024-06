F1 GP Austria Wolff | Speriamo di mantenere questo slancio partiamo dal lato pulito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Le parole di Totodopo le qualifiche del Gran Premio d’, sessione che ha visto Russell concludere in terza posizione e Hamilton in quinta. Il team principal delle frecce d’argento dedica anche un breve commento alla gara sprint: “Nel complesso è stata una giornata solida per noi, ma ci ha anche mostrato cosa ci manca attualmente per poter correre al meglio. George e Lewis hanno offerto ottime prestazioni nella Sprint: come al solito, non è facile recuperare posizioni quando tutti montano le stesse gomme, ma George ha guidato bene per riconquistare la posizione su Sainz e finire quarto, con Lewis subito dietro in sesta posizione”. Poi: “Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto per le qualifiche per cercare di dare ai piloti una vettura più bilanciata per la gara di domani.