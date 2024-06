Balmain celebra i 30 Anni de Il Re Leone con una collezione esclusiva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Olivier Rousteing, direttore creativo di, è pronto a portare un tocco di magia Disney nel mondo della moda. Perre il 30°versario di “Il Re,” Rousteing ha collaborato con Disney per creare unalimitata che fonde alta moda e arte africana.e la nuovainde “Il Re” Rousteing, adottato e cresciuto a Bordeaux, ha sempre sentito una connessione speciale con la storia di Simba, il giovaneche deve affrontare le sue paure e abbracciare la sua vera identità. Questa connessione ha ispirato unache non è solo un omaggio al film, ma anche un viaggio personale per il designer, che ha scoperto di avere origini somale ed etiopi. “Il Reparla dell’Africa, e questo mi ha fatto sentire un legame con le mie origini,” ha dichiarato Rousteing.