ZONA DAZN su Sky Q via internet e senza parabola non più disponibile dal 1 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 28 giugno 2024) A partire dal 1°il canale in digitale terrestrenon sarà piùal 214 dei decoder Sky Q viae Sky Q.Ai clienti che fruiscono del canaletramite digitale terrestre non saranno più addebitati, a partire dal mese di luglio, gli importi relativi all’opzionesu Sky (pari a 5 euro al mese in caso di sottoscrizione avvenuta prima del 72023 oppure pari a 7,50€ al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data).Il servizio in digitale terrestresu Sky rimarrà attivo fino al 31 luglioe gli utenti con opzionesu Sky e decoder Sky Q viae Sky Qpotranno continuare a guardare il canale fino a tale data.Il serviziorimarrà attivo anche dopo il 31 luglioper tutti i clienti Sky con decoder via satellite ed un abbonamento TV attivo.