Il Covid colpisce il Tour de France | protocollo di sicurezza light test rapidi e mascherine Gazzetta

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ilde, al via domani dall’Italia, colpito dal. Lo scrive ladello Sport che riporta della positività di Tadej Pogacar. Il favorito per la vittoria finale, già vincitore del Giro d’Italia, però è già guarito. Aldeattivo undi“È già in sé una notizia alla vigilia della prima tappa tra Firenze e Rimini. La Visma, o quello che resta della vecchia corazzata, ha subito un’ultima defezione giusto un attimo prima del via: le conseguenze di una influenza da coronavirus hanno tolto dalla tenzone Sepp Kuss, il vincitore dell’ultima Vuelta e fido scudiero di re Vingegaard. L’americano non aveva recuperato in tempo e non si sarebbe potuto presentare come avrebbe voluto: la sua positività, arrivata dopo quelle nei giorni scorsi di David Gaudu (Groupama, regolarmente al via) e di Tao Geoghegan Hart (Lidl Trek, ha alzato bandiera bianca una settimana fa), ha comunque portato la squadra olandese a introdurre undi, tranel viaggio per Firenze“.