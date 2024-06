Euro 2024 Spalletti | Dimarco non recuperabile per la Svizzera Bastoni da valutare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Alla vigilia dell’ottavo di finale dicontro la, Lucianoha più di qualche problema da risolvere nel reparto difensivo a causa di alcuni problemi fisici riguardanti Alessandroe Federico. “Il primo dev’essere valutato – spiega in conferenza stampa il ct dell’Italia ai microfoni di Sky Sport – ha fatto un po’ di allenamento oggi e abbiamo tirato qualche sospiro di sollievo, mentre il secondo non è. Giocheremo con qualcosa che somiglia alla difesa a 4 perché dobbiamo cercare di essere più offensivi di quello che abbiamo fatto vedere“. L’obiettivo è solamente uno: “C’è da qualificarsi perché è qualcosa di bello e importante, soprattutto per vedere i nostri tifosi che gioiscono”. La Nazionale arriva a questo incrocio con lagrazia al gol di Zaccagni in extremis contro la Croazia.