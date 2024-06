Calcio Serie D Lewis ai tifosi | garantisco entusiasmo e risorse la C un obiettivo per il futuro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il nuovo Ceo: “noi americani abbiamo dentro la filosofia volta a vincere ma ora è importante gettare basi solide” SENIGALLIA, 28 Giugno 2024 – “Sono rimasto colpito dal sistema Vigor, dallatà della dirigenza e dalle loro capacità che in pochi anni hanno permesso una scalata dalla Terza Categoria” (il riferimento è al gruppo dirigenziale, lo stesso dai tempi del Miciulli che poi dal 2017 è entrato nella Vigor già in Promozione dopo averla raggiunta comunque sul campo): così l’avvocato Usa Robert, nuovo Ceo della Vigor, spiega il suo ingresso in società. Ragazzi della Nord alla presentazione di“Da tempo cercavo unaD e avevo altre possibilità – aggiunge – Perché ho molti contatti con le Academy negli Stati Uniti, dove vivo per parte dell’anno (nel resto è a Pesaro) e l’è favorire l’interscambio di giocatori tra i due continenti: trattandosi di extracomunitari, questo è possibile in D.